Марш рівності в Одесі: на ходу вийшли близько 300 осіб, поліція затримала трьох хуліганів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні ми вчетверте проводимо в Одесі прайд-захід, який вважаємо правозахисним, спрямованим на привернення уваги жителів та гостей міста до дискримінації, з якою стикаються представники ЛГБТ-спільноти", - сказала журналістам голова оргкомітету "Одеса Прайд" Ганна Леонова.

Учасники акції, серед яких було чимало іноземців, несли величезний прапор-веселку. Біля пам'ятника Дюку їх зустріли противники маршу - прихильники традиційних сімейних цінностей.

Одна з одеситок вигукувала на адресу учасників прайд-заходу: "Одеса не Содом, Одеса не Гоморра". Багато хто тримав у руках плакати "ЛГБТ- це культура смерті", "Гомосексуалізм - не вирок, є вихід" тощо. Коли виникла штовханина, втрутились працівники поліції, які затримали одного з праворадикалів.

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У подальшому колону, що рухалась в напрямку мерії та скандувала "Наша позиція - це свобода. Одеса вільне місто", супроводжували посилені наряди правоохоронців.

Однак пройшли представники ЛГБТ-спільноти лише до перехрестя вулиць Пушкінсько-Дерибасівської. Тут їм перекрили шлях противники маршу.

Загалом під час маршу поліція затримала трьох противників маршу рівності, складено адмінпротоколи за ознаками ст.173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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