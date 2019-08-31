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31.08.19 19:34

Житель Моршина на Volkswagen збив батька з двома дітьми в Стрию, 4-місячна дитина загинула, - поліція. ФОТОрепортаж

Чотиримісячний хлопчик помер у реанімаційному відділенні лікарні. Дворічну дівчинку і чоловіка госпіталізовано з тілесними ушкодженнями.

Житель Моршина на Volkswagen збив батька з двома дітьми в Стрию, 4-місячна дитина загинула, - поліція. ФОТОрепортаж

У Стрийський відділ поліції 30 серпня надійшло повідомлення про те, що о 20:22 у райцентрі на вулиці Галицькій сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими, пише Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації Національної поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій Volkswagen T5, 60-річний житель міста Моршин, скоїв наїзд на 40-річного місцевого жителя та двох його неповнолітніх дітей.

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Унаслідок ДТП 4-місячний хлопчик помер від отриманих травм у лікарні. Його дворічну сестру госпіталізовано до травматології, у неї діагностували струс головного мозку, забої губи і лобної ділянки. Їхнього батька також госпіталізовано із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та іншими тілесними ушкодженнями.

Водія автомобіля затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Житель Моршина на Volkswagen збив батька з двома дітьми в Стрию, 4-місячна дитина загинула, - поліція 01

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Житель Моршина на Volkswagen збив батька з двома дітьми в Стрию, 4-місячна дитина загинула, - поліція 02
Житель Моршина на Volkswagen збив батька з двома дітьми в Стрию, 4-місячна дитина загинула, - поліція 03
Житель Моршина на Volkswagen збив батька з двома дітьми в Стрию, 4-місячна дитина загинула, - поліція 04
Фото: facebook.com/toribal

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