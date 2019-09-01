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01.09.19 08:46

Юнак загинув під час пожежі в дитячому таборі на Івано-Франківщині. ФОТОрепортаж

У Галицькому районі Івано-Франківської області 31 серпня під час пожежі в дитячому таборі загинув 17-річний юнак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталася на території лікувально-оздоровчого комплексу "Сокіл" в однойменному селі. Вогонь знищив будівлю сцени на площі 50 квадратних метрів.

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Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло 17-річного юнака. Станом на 31 серпня дітей у таборі вже не було.

Як повідомили в пресслужбі поліції області, загиблий - 17-річний житель Бурштина, який працював в цій установі на посаді радіотехніка.

Правоохоронці порушили справу за статтею 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.

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Юнак загинув під час пожежі в дитячому таборі на Івано-Франківщині 03

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