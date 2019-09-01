Рептилоїд і кіт: окупанти спотворюють Крим пам'ятниками "ввічливим людям". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Один із таких пам'ятників, що зображає російського військового і кота з написом "Дякую, що я більше не кiт", недавно з'явився в Севастополі. Його виконання місцевих жителів вжахнуло.

Пам'ятник спочатку поставили у сквері біля храму Петра і Павла, але згодом вирішили перенести. За інформацією місцевих ЗМІ, зараз йому підшукують інше місце.

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Ще один пам'ятник "ввічливим людям" недавно урочисто відкрили в Білогірську. Але і там скульптура викликала багато критичних коментарів.





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