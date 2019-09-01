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01.09.19 11:39

Рептилоїд і кіт: окупанти спотворюють Крим пам'ятниками "ввічливим людям". ФОТОрепортаж

Окупанти в Криму масово встановлюють пам'ятники солдатам армії РФ, яких завуальовано називають "ввічливими людьми". Але великого захвату у кримчан ці скульптури не викликають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Один із таких пам'ятників, що зображає російського військового і кота з написом "Дякую, що я більше не кiт", недавно з'явився в Севастополі. Його виконання місцевих жителів вжахнуло.

Рептилоїд і кіт: окупанти спотворюють Крим памятниками ввічливим людям 01

Рептилоїд і кіт: окупанти спотворюють Крим памятниками ввічливим людям 02

Пам'ятник спочатку поставили у сквері біля храму Петра і Павла, але згодом вирішили перенести. За інформацією місцевих ЗМІ, зараз йому підшукують інше місце.

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Ще один пам'ятник "ввічливим людям" недавно урочисто відкрили в Білогірську. Але і там скульптура викликала багато критичних коментарів.

Рептилоїд і кіт: окупанти спотворюють Крим памятниками ввічливим людям 03
Рептилоїд і кіт: окупанти спотворюють Крим памятниками ввічливим людям 04

Рептилоїд і кіт: окупанти спотворюють Крим памятниками ввічливим людям 05

Рептилоїд і кіт: окупанти спотворюють Крим памятниками ввічливим людям 06

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