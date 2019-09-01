Чистота пологового будинку на заводі в Луцьку та двигуни, що іржавіють, у Рівному: Кривонос перевірив чотири підприємства "Укроборонпрому". ФОТОрепортаж

Про результати поїздки він розповів у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Спочатку він відвідав Житомирський бронетанковий завод, на якому досі не призначено директора.

"Місяць минув відтоді, як немає попереднього директора. Нового не призначили, хоча мною офіційно подавалася кандидатура для тимчасового призначення, підтримана колективом заводу, але реакції з боку керівництва "Укроборонпрому" немає", - написав він, підкресливши, що завод має один із найпотужніших потенціалів у країні, але не використовує його.

Інакша ситуація на Шепетівському ремонтному заводі, який Кривонос відвідав наступним.

"Все відрізняється в кращий бік, починаючи від ставлення керівництва заводу до своїх підлеглих, організації виробництва, розширення можливостей виробництва, заробітної плати на заводі (вона у двічі, а то й у тричі більша, ніж у Житомирі). Там також досить проблем, але попри це завод не розікрали, постійно ведеться робота з модернізації виробництва, бережуть навчений персонал, ведеться робота з передачі досвіду від старших до молодих, соціальне забезпечення на гідному рівні", - розповів заступник секретаря РНБО.

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Далі Кривонос поїхав до Рівного, щоб відвідати Автомобільний ремонтний завод або, як він зазначив, те, що від нього залишилося.

"Колись завод мав прекрасні виробничі можливості і близько тисячі осіб персоналу. Наразі половину цехів продано за борги і працівників не більше 70. Замовлень немає. Рахунки арештовано. В очах людей безнадія і розчарування. Частина території використовується для зберігання майна Міністерства оборони України. Тисячі двигунів лежать просто неба, а автомобільна техніка, яка потрібна для наших воїнів на сході України, іржавіє на вулиці", - змалював він побачене.















"Дикий контраст" після Рівного побачив Кривонос у Луцьку, відвідавши ремонтний завод "Мотор".

"Порядок і чистота, як у пологовому будинку. Цехи з новими верстатами та іншим обладнанням. Практично всі начальники цехів - молоді хлопці, але вже мають досвід на посадах нижчих ланок виробництва. Завод проводить кадрову роботу навіть зі школярами, які після закінчення школи вступають до профільних вишів, а стипендію виплачує завод. Потім вони повертаються на завод і ростуть до начальників цехів", - розповів заступник секретаря РНБО.







Водночас він підкреслив, що проблеми є на всіх 4 підприємствах, включно з питанням імпортозаміщення. Однак хтось шукає вихід зі складних ситуацій і знаходить його, а хтось опускає руки і пускає все на самоплив. Також він підкреслив, що питання імпортозаміщення буде комплексно обговорюватися найближчим часом.

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Заступник секретаря підкреслив, що "Укроборонпром" гостро потребує заміни менеджменту на ефективніший.

"Ще потрібно багато розворушити в цьому вулику, щоб вигнати всіх трутнів і дати можливість бджолам носити мед для нашої України!" - резюмував Кривонос.

Варто зазначити, що пост Кривонос написав 29 серпня, а наступного дня президент України Володимир Зеленський звільнив генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Павла Букіна і призначив на цю посаду колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса.