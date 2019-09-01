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01.09.19 22:43

Три людини загинули через зіткнення "Москвича" і "Форда" в Кривому Розі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Під час зіткнення двох автомобілів на перехресті Нікопольського шосе і вулиці Літке в Кривому Розі загинуло три людини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт управління ДСНС в Дніпропетровській області, аварія сталася 1 вересня вдень.

"Три особи загинуло, а саме водій авто "Москвич", 1976 року народження, та водій і пасажир автомобіля "Форд" 1985, 1958 років народження відповідно", - йдеться в повідомленні ДСНС.

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На місці події оперативники виявили витік паливно-мастильних матеріалів.

"Щоб уникнути загоряння, пальне було змито з дорожнього покриття автодороги", - зазначили в пресслужбі відомства.

До робіт залучалися чотири людини особового складу і одна одиниця пожежно-рятувальної техніки головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

Три людини загинули через зіткнення Москвича і Форда в Кривому Розі, - ДСНС 01

Три людини загинули через зіткнення Москвича і Форда в Кривому Розі, - ДСНС 02
Три людини загинули через зіткнення Москвича і Форда в Кривому Розі, - ДСНС 03
Фото: dp.dsns.gov.ua

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