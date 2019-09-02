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02.09.19 08:21

Співробітники двох шкіл на Харківщині перекрили рух на знак протесту проти закриття їхніх навчальних закладів, - поліція. ФОТО

1 вересня в місті Первомайському вчителі, батьки та учні провели акцію. Поліцейські забезпечили охорону правопорядку під час проведення акції. Жодних правопорушень не допущено.

Кілька десятків працівників, незгодних з реорганізацією двох шкіл міста, пройшли пішою ходою пішохідним переходом на вулиці Харківській та перекрили рух транспорту, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

"Поліцейські вжили необхідних заходів для недопущення порушення публічного порядку та безпеки. Також працівники поліції забезпечили дорожній рух та організували відвід транспортних засобів. Акція тривала 40 хвилин, завдяки відведенню транспорту рух не припинявся", - йдеться в повідомленні.

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Співробітники двох шкіл на Харківщині перекрили рух на знак протесту проти закриття їхніх навчальних закладів, - поліція 01
Співробітники двох шкіл на Харківщині перекрили рух на знак протесту проти закриття їхніх навчальних закладів, - поліція 02

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