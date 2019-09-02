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02.09.19 08:10

Пенс залишився задоволений зустріччю із Зеленським у Варшаві. ФОТО

Віцепрезидент США Майк Пенс високо оцінив зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та нинішні відносини між Україною і США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Чудова зустріч із президентом України Зеленським для обговорення питань безпеки, енергетики, економічного зростання та прогресу його програми реформ. Відносини між Україною та США ніколи не були такими міцними, як під керівництвом президента Дональда Трампа!" - написав він.

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Фото: Пенс/Twitter

Нагадаємо, раніше у Варшаві віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що США продовжать підтримувати Україну у сфері безпеки та територіальної цілісності.


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