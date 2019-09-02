В Одеській області яхта переїхала човен із 2 людьми на борту. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Повідомляється, що яхта скоїла наїзд на рибальський човен з 2 людьми на борту, після чого покинула місце подій, залишивши рибалок у небезпеці. Подія сталася ще в кінці серпня, проте розшукати судно вдалося лише зараз.

"Вимкнувши ходові вогні, яхта з місця пригоди зникла, залишивши в небезпеці двох громадян. Постраждалі зазнали тілесних ушкоджень і могли загинути", - йдеться в повідомленні.

На цей момент поліція готує матеріали для відкриття кримінального провадження.

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