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02.09.19 10:04

В Одеській області яхта переїхала човен із 2 людьми на борту. ФОТОрепортаж

В Одеській області яхта наїхала на човен з 2 рибалками, після чого зникла з місця події. Двоє постраждалих зазнали тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

В Одеській області яхта переїхала човен із 2 людьми на борту 01

Повідомляється, що яхта скоїла наїзд на рибальський човен з 2 людьми на борту, після чого покинула місце подій, залишивши рибалок у небезпеці. Подія сталася ще в кінці серпня, проте розшукати судно вдалося лише зараз.

В Одеській області яхта переїхала човен із 2 людьми на борту 02

"Вимкнувши ходові вогні, яхта з місця пригоди зникла, залишивши в небезпеці двох громадян. Постраждалі зазнали тілесних ушкоджень і могли загинути", - йдеться в повідомленні.

В Одеській області яхта переїхала човен із 2 людьми на борту 03

На цей момент поліція готує матеріали для відкриття кримінального провадження.

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