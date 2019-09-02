Скалецька представила співробітникам МОЗ свою команду. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт відомства.
Згідно з повідомленням, на зустрічі міністр представила команду своїх радників, закликала колектив міністерства продовжувати правильні починання попередньої команди і спільно розпочати реалізацію ініціатив президента та Кабінету Міністрів України.
Скалецька планує зустрітися з кожним структурним підрозділом Міністерства охорони здоров'я і представити план пріоритетів на перші 100 днів роботи.
Як повідомлялося, 29 серпня 2019 року Верховна Рада призначила Зоряну Скалецьку на посаду міністра охорони здоров'я України.