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02.09.19 15:48

Скалецька представила співробітникам МОЗ свою команду. ФОТО

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька провела зустріч зі співробітниками міністерства. Вона представила їм своїх радників.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт відомства.

Згідно з повідомленням, на зустрічі міністр представила команду своїх радників, закликала колектив міністерства продовжувати правильні починання попередньої команди і спільно розпочати реалізацію ініціатив президента та Кабінету Міністрів України.

Скалецька планує зустрітися з кожним структурним підрозділом Міністерства охорони здоров'я і представити план пріоритетів на перші 100 днів роботи.

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Як повідомлялося, 29 серпня 2019 року Верховна Рада призначила Зоряну Скалецьку на посаду міністра охорони здоров'я України.

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