Скалецька представила співробітникам МОЗ свою команду. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт відомства.

Згідно з повідомленням, на зустрічі міністр представила команду своїх радників, закликала колектив міністерства продовжувати правильні починання попередньої команди і спільно розпочати реалізацію ініціатив президента та Кабінету Міністрів України.

Скалецька планує зустрітися з кожним структурним підрозділом Міністерства охорони здоров'я і представити план пріоритетів на перші 100 днів роботи.

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Як повідомлялося, 29 серпня 2019 року Верховна Рада призначила Зоряну Скалецьку на посаду міністра охорони здоров'я України.



