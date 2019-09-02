Іноземця зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою затримали в Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

"Автомобіль, у якому був фігурант, зупинили патрульні поліцейські. Під час перевірки документів один із пасажирів авто різко відкрив двері і побіг. Патрульні кинулися за ним, а водій тим часом утік на автомобілі з місця події. Правоохоронці наздогнали підозрілого чоловіка, паралельно передаючи на поліцейську спецлінію інформацію про машину втікача. У дію відразу ввели план "Перехоплення" і зорієнтували всі наряди на розшук авто", - йдеться в повідомленні.

У рюкзаку затриманого чоловіка під час поверхневого огляду патрульні виявили предмети, схожі на зброю, боєприпаси та вибухівку.

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"У фігуранта вилучили предмети, зовні схожі на: пістолет з 18 набоями до нього, два саморобні вибухові пристрої з запалами, захованими у шкарпетках, балаклаву і мобільний телефон. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відомо, що це - 24-річний громадянин іншої держави", - розповів заступник начальника Деснянського управління поліції Станіслав Серебряков.

Відомості про цю подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Автомобіль, який втік із місця події, поліцейські зупинили у Броварах. Під час огляду авто і водія жодних заборонених предметів не виявлено.

Поліцейські встановлюють походження заборонених предметів, мету, з якою їх зберігав фігурант, та інших осіб, причетних до вчинення правопорушення.







