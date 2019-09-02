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02.09.19 17:30

Пристайко здійснив перші закордонні візити на посаді Міністра закордонних справ України. ФОТОрепортаж

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко здійснив перший закордонний візит на посаді до Варшави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму Twitter повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

"З понеділка одразу до роботи - перший закордонний візит Міністра Вадима Пристайка. Цього разу до Варшави. Підбили підсумки візиту президента України  Володимира Зеленського до Польщі, шляхи реалізації домовленостей президентів та обговорили нові ініціативи зовнішньополітичних відомств", - йдеться в повідомленні.

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Також Вадим Пристайко відвідав Німеччину

"Маємо справжню дипломатичну прем’єру: свій перший візит Міністр закордонних справ Вадим Пристайко здійснює в один день до Варшави і Берліна! І це логічно, адже Німеччина і Польща - наші найближчі стратегічні партнери! Нині- вкрай важливі для миру переговори у Нормандському форматі", - повідомив в Twitter посол України у ФРН Андрій Мельник.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала призначення Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ за поданням президента Володимира Зеленського.

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Пристайко здійснив перші закордонні візити на посаді Міністра закордонних справ України 01
Пристайко здійснив перші закордонні візити на посаді Міністра закордонних справ України 02
Пристайко здійснив перші закордонні візити на посаді Міністра закордонних справ України 03
Пристайко здійснив перші закордонні візити на посаді Міністра закордонних справ України 04
Пристайко здійснив перші закордонні візити на посаді Міністра закордонних справ України 05
Пристайко здійснив перші закордонні візити на посаді Міністра закордонних справ України 06

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