Пристайко здійснив перші закордонні візити на посаді Міністра закордонних справ України. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму Twitter повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

"З понеділка одразу до роботи - перший закордонний візит Міністра Вадима Пристайка. Цього разу до Варшави. Підбили підсумки візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі, шляхи реалізації домовленостей президентів та обговорили нові ініціативи зовнішньополітичних відомств", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Берліні сьогодні відбудеться зустріч "нормандських" радників

Також Вадим Пристайко відвідав Німеччину

"Маємо справжню дипломатичну прем’єру: свій перший візит Міністр закордонних справ Вадим Пристайко здійснює в один день до Варшави і Берліна! І це логічно, адже Німеччина і Польща - наші найближчі стратегічні партнери! Нині- вкрай важливі для миру переговори у Нормандському форматі", - повідомив в Twitter посол України у ФРН Андрій Мельник.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала призначення Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ за поданням президента Володимира Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко має намір покращувати відносини з Угорщиною, Польщею та Румунією вдумливо, креативно, але принципово











