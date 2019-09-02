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02.09.19 23:23

З Болгарії до Києва екстрадовано злодія в законі Гегу Озургетського, що перебуває в міжнародному розшуку, - Аброськін. ФОТО

Перший заступник глави Нацполіції України В'ячеслав Аброськін оприлюднив інформацію про те, що з Болгарії екстрадовано злодія в законі Гегу Озургетського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Аброськін зазначив: "Сьогодні з Республіки Болгарія в аеропорт Бориспіль працівники Національної поліції України екстрадували одного з наймолодших "злодіїв у законі" на прізвисько "Гега Озургетський", 1992 р.н.

"Злодій" з 2017 року за рішенням Чернігівського районного суду перебував у міжнародному розшуку за замах на вбивство.

До речі, ця дуже юна персона зі статусом "злодій у законі" на сьогодні поки що єдиний "злодій у законі" за ґратами в Україні. Якщо рахунок відкрито, то скоро буде і наступний..."

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З Болгарії до Києва екстрадовано злодія в законі Гегу Озургетського, що перебуває в міжнародному розшуку, - Аброськін 01

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