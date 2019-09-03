Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області, про це правоохоронцям стало відомо із соціальних мереж.
Після отримання повідомлення, до міської ради Борисполя одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила та допитала свідків. У процесуальному порядку вилучила відео з камер спостереження, вивчила його та долучила до матеріалів кримінального провадження.
Наразі тривають усі необхідні та процесуальні слідчі дії з метою документування обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Нині слідчі подали клопотання до суду з метою отримання тимчасового доступу до медичної документації та подальшого призначення судово-медичної експертизи. Вона буде призначена після одужання побитого громадянина й визначить тяжкість нанесених тілесних ушкоджень.
За цим фактом слідчими розслідується кримінальне провадження за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Готується проєкт підозри для подальшого направлення до прокуратури області і оголошення підозри нападнику.
Нагадаємо, 10 липня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав із засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка, назвавши його "розбійником".