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03.09.19 09:06

Майже 100 поранених і знищених: офіцер ЗСУ Штефан озвучив втрати окупантів на Донбасі за серпень. ФОТО

У серпні російсько-окупаційні війська зазнали значних втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

"Ігноруючи Мінські домовленості, в серпні російсько-окупаційні війська майже щодня провокували підрозділи ОС вогнем з різних видів зброї та калібрів, диверсійними групами і вогнем снайперів.

За підсумками серпня в підрозділах російсько-окупаційних військ "лднр" були ліквідовані близько 40 окупантів і близько 55 окупантів зазнали поранень різних ступенів важкості", - написав він.

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Майже 100 поранених і знищених: офіцер ЗСУ Штефан озвучив втрати окупантів на Донбасі за серпень 01

Фото: Штефан/Facebook

"Вірте у воїнів! Вірте в ЗС України! Разом переможемо!", - резюмував офіцер.

Майже 100 поранених і знищених: офіцер ЗСУ Штефан озвучив втрати окупантів на Донбасі за серпень 02

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