Майже 100 поранених і знищених: офіцер ЗСУ Штефан озвучив втрати окупантів на Донбасі за серпень. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".
"Ігноруючи Мінські домовленості, в серпні російсько-окупаційні війська майже щодня провокували підрозділи ОС вогнем з різних видів зброї та калібрів, диверсійними групами і вогнем снайперів.
За підсумками серпня в підрозділах російсько-окупаційних військ "лднр" були ліквідовані близько 40 окупантів і близько 55 окупантів зазнали поранень різних ступенів важкості", - написав він.
Фото: Штефан/Facebook
"Вірте у воїнів! Вірте в ЗС України! Разом переможемо!", - резюмував офіцер.