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03.09.19 15:04

Змагання на найкращий танковий взвод ЗСУ: на Чернігівщині відбулися "танкові каруселі" загальноармійського масштабу. ФОТОрепортаж

На Чернігівщині тривають змагання на найкращий танковий взвод Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У конкурсі беруть участь найкращі танкові взводи від оперативних командувань "Північ", "Захід", "Схід" та "Південь", а також Командування Військово-морських сил Збройних сил України та Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Змагання на найкращий танковий взвод ЗСУ: на Чернігівщині відбулися танкові каруселі загальноармійського масштабу 01

У четвертий день конкурсу танкісти провели другий етап професійної номінації - танкова карусель.

Змагання на найкращий танковий взвод ЗСУ: на Чернігівщині відбулися танкові каруселі загальноармійського масштабу 02

Особливостями виконання вправи "танкова карусель" є своєчасне виявлення та ураження цілей, яке здійснюється з веденням постійного непередбачуваного вогневого впливу на противника з виконанням тактичних маневрів бойових машин на полі бою.

Змагання на найкращий танковий взвод ЗСУ: на Чернігівщині відбулися танкові каруселі загальноармійського масштабу 03

"Досвід ведення бойових дій показав велику ефективність ураження противника у такий спосіб", - йдеться в повідомленні.

Змагання на найкращий танковий взвод ЗСУ: на Чернігівщині відбулися танкові каруселі загальноармійського масштабу 04
Фото: пресслужба Міноборони

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