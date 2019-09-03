Змагання на найкращий танковий взвод ЗСУ: на Чернігівщині відбулися "танкові каруселі" загальноармійського масштабу. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У конкурсі беруть участь найкращі танкові взводи від оперативних командувань "Північ", "Захід", "Схід" та "Південь", а також Командування Військово-морських сил Збройних сил України та Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У четвертий день конкурсу танкісти провели другий етап професійної номінації - танкова карусель.

Особливостями виконання вправи "танкова карусель" є своєчасне виявлення та ураження цілей, яке здійснюється з веденням постійного непередбачуваного вогневого впливу на противника з виконанням тактичних маневрів бойових машин на полі бою.

"Досвід ведення бойових дій показав велику ефективність ураження противника у такий спосіб", - йдеться в повідомленні.



Фото: пресслужба Міноборони