Порошенко не прийшов на допит у ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Захисник Порошенка Ігор Головань повідомив, що його клієнт не з'явився на допит, оскільки він сьогодні працює в Раді, що є поважною причиною для неявки.
Як повідомлялося, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба раніше заявив, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує п'ятий президент України Петро Порошенко.
Зі свого боку адвокат Порошенка спростував цю інформацію, заявивши, що Порошенко проходить тільки як свідок у двох справах ДБР.
25 липня Порошенко був на допиті у ДБР у справі про продаж заводу "Кузня на Рибальському".