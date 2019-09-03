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03.09.19 15:09

Порошенко не прийшов на допит у ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

П'ятий президент України Петро Порошенко не з'явився на допит у Державне бюро розслідувань через робочий день у Раді

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Захисник Порошенка Ігор Головань повідомив, що його клієнт не з'явився на допит, оскільки він сьогодні працює в Раді, що є поважною причиною для неявки.

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Як повідомлялося, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба раніше заявив, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує п'ятий президент України Петро Порошенко.

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Зі свого боку адвокат Порошенка спростував цю інформацію, заявивши, що Порошенко проходить тільки як свідок у двох справах ДБР.

25 липня Порошенко був на допиті у ДБР у справі про продаж заводу "Кузня на Рибальському".

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