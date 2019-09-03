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03.09.19 15:38

Як депутати із себе недоторканність знімали. ФОТОрепортаж

3 вересня Верховна Рада проголосувала за остаточне схвалення (в цілому) законопроєкту (№7203) про внесення змін до ст.80 Конституції України, якою передбачено позбавлення народних депутатів недоторканності з 2020 року.

Як реагували на всі ці події народні депутати і президент Володимир Зеленський, бачив парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Як депутати із себе недоторканність знімали 01

Вранці відкрилася друга сесія Верховної Ради 9-го скликання. На засіданні парламенту присутні президент України Володимир Зеленський і члени уряду.

Як депутати із себе недоторканність знімали 02

Кабінет міністрів України і частина фракції партії "Слуга народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будемо звертатися до Конституційного суду, - нардеп від ОПЗЖ Німченко про зняття недоторканності

Як депутати із себе недоторканність знімали 03

В очікуванні голосування радісні члени команди Зеленського: перший помічник президента Сергій Шефір, керівник офісу президента Андрій Богдан, Секретар РНБО України Олександр Данилюк, голова СБУ Іван Баканов, глава Національного банку України Яків Смолій.

Як депутати із себе недоторканність знімали 04

Народний депутат Петро Порошенко (партія "Європейська Солідарність").

Як депутати із себе недоторканність знімали 05

Президент Володимир Зеленський повідомив депутатам, що зняття недоторканності не має на увазі відповідальність за будь-які політичні рішення і публічні виступи. Йдеться про дозвіл притягувати за кримінальні правопорушення: від скоєння ДТП до кришування незаконного видобутку бурштину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нехтування регламентом - шлях у нікуди, - Айвазовська про скасування депутатської недоторканності

Як депутати із себе недоторканність знімали 06

"Парламент не "малина", де можна 5 років ховатися під куполом", - зазначив Зеленський, додавши, що в Австралії, Британії, США, Канаді та інших країнах парламентарії не мають захисту від кримінальних правопорушень.

Як депутати із себе недоторканність знімали 07

Депутати фракції "Голос" Сергій Рахманін і Святослав Вакарчук.

Як депутати із себе недоторканність знімали 08

Нардеп від "Батьківщини" Сергій Власенко просить про щось колегу Рахманіна.

Як депутати із себе недоторканність знімали 09

Святослав Вакарчук заявив, що ще до того, як стали відомі результати парламентських і президентських виборів, в партії "Голос" однозначно висловлювалися на підтримку цього законопроєкту.

Як депутати із себе недоторканність знімали 10

Петро Порошенко нагадав нардепам, що законопроєкт за скасування недоторканності був внесений саме ним - п'ятим президентом України.

Як депутати із себе недоторканність знімали 11

Більшість нардепів захотіли увічнити історичне голосування на свої смартфони.

Як депутати із себе недоторканність знімали 12

Рішення про зняття депутатської недоторканності прийнято - "за" 373 нардепи.

Як депутати із себе недоторканність знімали 13

Як депутати із себе недоторканність знімали 14

Як депутати із себе недоторканність знімали 15

Радість і овації залу, президії парламенту і президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Недоторканність зняли в межах закону, а причепитися до чого-небудь завжди можна, - Разумков

Як депутати із себе недоторканність знімали 16

Як депутати із себе недоторканність знімали 17

Володимир Зеленський задоволений голосуванням і заявив, що сьогодні в парламенті сталося, те, що вважалося неможливим - зняття недоторканності народних депутатів.

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