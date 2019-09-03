Як депутати із себе недоторканність знімали. ФОТОрепортаж

Як реагували на всі ці події народні депутати і президент Володимир Зеленський, бачив парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Вранці відкрилася друга сесія Верховної Ради 9-го скликання. На засіданні парламенту присутні президент України Володимир Зеленський і члени уряду.

Кабінет міністрів України і частина фракції партії "Слуга народу".

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В очікуванні голосування радісні члени команди Зеленського: перший помічник президента Сергій Шефір, керівник офісу президента Андрій Богдан, Секретар РНБО України Олександр Данилюк, голова СБУ Іван Баканов, глава Національного банку України Яків Смолій.

Народний депутат Петро Порошенко (партія "Європейська Солідарність").

Президент Володимир Зеленський повідомив депутатам, що зняття недоторканності не має на увазі відповідальність за будь-які політичні рішення і публічні виступи. Йдеться про дозвіл притягувати за кримінальні правопорушення: від скоєння ДТП до кришування незаконного видобутку бурштину.

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"Парламент не "малина", де можна 5 років ховатися під куполом", - зазначив Зеленський, додавши, що в Австралії, Британії, США, Канаді та інших країнах парламентарії не мають захисту від кримінальних правопорушень.

Депутати фракції "Голос" Сергій Рахманін і Святослав Вакарчук.

Нардеп від "Батьківщини" Сергій Власенко просить про щось колегу Рахманіна.

Святослав Вакарчук заявив, що ще до того, як стали відомі результати парламентських і президентських виборів, в партії "Голос" однозначно висловлювалися на підтримку цього законопроєкту.

Петро Порошенко нагадав нардепам, що законопроєкт за скасування недоторканності був внесений саме ним - п'ятим президентом України.

Більшість нардепів захотіли увічнити історичне голосування на свої смартфони.

Рішення про зняття депутатської недоторканності прийнято - "за" 373 нардепи.

Радість і овації залу, президії парламенту і президента.

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Володимир Зеленський задоволений голосуванням і заявив, що сьогодні в парламенті сталося, те, що вважалося неможливим - зняття недоторканності народних депутатів.