Меморіальну дошку українському воїну Денису Синюку встановили в Полтавському політехнічному коледжі. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі місцевого видання KOLO.NEWS.
"Як розповіла Олена Бабич, заступник директора з навчальної роботи, ініціатива вшанувати загиблого бійця, колишнього студента навчального закладу, належала коледжу. А от здійснити її самостійно в закладі не могли, тому зверталися до різних організацій.
"Велику роль у здійсненні цієї важливої справи зіграла Всеукраїнська громадська організація "Побратими України", за рахунок якої була розроблена і виготовлена ця меморіальна дошка", - зазначила Олена Володимирівна.
Керівник окремого підрозділу Всеукраїнської громадської організації "Побратими України" в Полтавській області Олександр Пехов розповів, чому необхідно пам'ятати про тих, хто поліг у війні з Росією.
Про свого студента згадувала і керівник групи, в якій навчався Денис Синюк, Олена Москаленко.
Також на захід була запрошена мама загиблого бійця, яка зазначила, що важливо пам'ятати всіх, дякувала, що її сина не забувають.
Героїчний подвиг Дениса Синюка знайшов своє відображення і в сучасній українській літературі: поетеса Тетяна Домашенко присвятила вірші", - наголошується в матеріалі видання.
Разом з Денисом Синюком загинули:
- прапорщик, головний сержант роти Михайло Петрович Рачок (Вінницька область)
- солдат, водій-радіотелефоніст В'ячеслав Олегович Гага (Черкаська область)
- сержант, командир відділення Олесандр Сергійович Білокуров (Чернігівська область)
- солдат, снайпер Анатолій Гримович Стратович (Житомир).
Дениса Синюка поховано на Алеї Героїв центрального кладовища Полтави. У нього залишилися батьки і дружина.
Указом Президента України № 282/2015 від 23 травня 2015 року, "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).
Указом №13 від 10 лютого 2016 нагороджений знаком "Народний Герой України" (посмертно).
Нагороджений нагрудним знаком "За оборону Донецького аеропорту" (посмертно)".