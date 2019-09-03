Меморіальну дошку українському воїну Денису Синюку встановили в Полтавському політехнічному коледжі. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі місцевого видання KOLO.NEWS.

"Як розповіла Олена Бабич, заступник директора з навчальної роботи, ініціатива вшанувати загиблого бійця, колишнього студента навчального закладу, належала коледжу. А от здійснити її самостійно в закладі не могли, тому зверталися до різних організацій.

"Велику роль у здійсненні цієї важливої ​​справи зіграла Всеукраїнська громадська організація "Побратими України", за рахунок якої була розроблена і виготовлена ​​ця меморіальна дошка", - зазначила Олена Володимирівна.

Керівник окремого підрозділу Всеукраїнської громадської організації "Побратими України" в Полтавській області Олександр Пехов розповів, чому необхідно пам'ятати про тих, хто поліг у війні з Росією.

Про свого студента згадувала і керівник групи, в якій навчався Денис Синюк, Олена Москаленко.

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Також на захід була запрошена мама загиблого бійця, яка зазначила, що важливо пам'ятати всіх, дякувала, що її сина не забувають.

Героїчний подвиг Дениса Синюка знайшов своє відображення і в сучасній українській літературі: поетеса Тетяна Домашенко присвятила вірші", - наголошується в матеріалі видання.

Разом з Денисом Синюком загинули:

- прапорщик, головний сержант роти Михайло Петрович Рачок (Вінницька область)

- солдат, водій-радіотелефоніст В'ячеслав Олегович Гага (Черкаська область)

- сержант, командир відділення Олесандр Сергійович Білокуров (Чернігівська область)

- солдат, снайпер Анатолій Гримович Стратович (Житомир).

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Дениса Синюка поховано на Алеї Героїв центрального кладовища Полтави. У нього залишилися батьки і дружина.

Указом Президента України № 282/2015 від 23 травня 2015 року, "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

Указом №13 від 10 лютого 2016 нагороджений знаком "Народний Герой України" (посмертно).

Нагороджений нагрудним знаком "За оборону Донецького аеропорту" (посмертно)".







