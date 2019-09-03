Активісти встановили на площі в Харкові 120 капканів на знак підтримки в'язнів Кремля. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Учасники акції розмістили капкани із закритими щелепами, показуючи, що "вони вже схопили свою здобич" — українських політв'язнів, розповіла активістка глобальної акції #SaveOlegSentsov Олена Пономаренко

У деяких капканах знаходяться речі утримуваних, взуття та одяг. Ці речі активісти збирали через родичів та знайомих ув'язнених. До кожного капкану прикріплений залізний ланцюг, на кінці якого бірка з написом "Сделано в Кремле". Також на площі встановили інформаційний намет, у якому поширювалась спеціально створена до акції тематична газета з інформацією та історіями політв'язнів.

У списку політв'язнів є і харків'яни. Наприклад, Олександр Стешенко був викрадений 11 квітня 2018 року на Чонгарі, де проходить адміністративна межа між Кримом і Херсонщиною. Він їхав до Криму, щоб відвідати друга в Алушті, але потрапив у руки ФСБ. Він повернувся на свободу тільки 6 серпня 2019 року.

"Мене душили, катували, роздягали, били струмом, обливали водою і примушували зізнатись у тому, що їм було потрібно", — розповів пізніше сам Олександр.

Харків — це третє місто з десяти у регіональному турі на підтримку українських політв'язнів та військовополонених "В'язні Кремля". Однією з головних ідей проведення акції є підтримка самих політв'язнів та їхніх родин і прояв солідарності.

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