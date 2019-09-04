Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
04.09.19 10:40

Ректору тернопільського університету Крисоватому підкинули на подвір’я вибухівку: його із дружиною госпіталізували. ФОТОрепортаж

Ректор Тернопільського національного економічного університету Андрій Крисоватий і його дружина Оксана Крисовата госпіталізовані внаслідок вибуху на подвір’ї їхнього будинку.

Про це пише місцеве видання "20 хвилин", передає Цензор.НЕТ.

"Невідомі закинули пакет із невідомим начинням. Ректор Андрій Крисоватий підняв його. А той вибухнув у руках. Дружина господаря непритомна. Дві карети швидких забрали потерпілих у лікарню, травми дуже серйозні", - йдеться в публікації.

Один із сусідів ректора розповів журналістам, що вибух був дуже сильним. У постраждалого чоловіка була дуже пошкоджена рука, а його дружина трималася за обличчя.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Дніпропетровщині автомобіль начальника поліції вибухнув, коли він сів за кермо. ФОТОрепортаж

Їх госпіталізували до обласної лікарні. Її головлікар Василь Бліхар сказав, що стан госпіталізованих важкий.

Будинок ректора розташовується в селі Петриків Тернопільської області.

Ректору тернопільського університету Крисоватому підкинули на подвір’я вибухівку: його із дружиною госпіталізували 01
Ректору тернопільського університету Крисоватому підкинули на подвір’я вибухівку: його із дружиною госпіталізували 02
Ректору тернопільського університету Крисоватому підкинули на подвір’я вибухівку: його із дружиною госпіталізували 03
Ректору тернопільського університету Крисоватому підкинули на подвір’я вибухівку: його із дружиною госпіталізували 04

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100