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04.09.19 11:51

34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму. ФОТОрепортаж

Оксамитовий сезон в окупованому Криму закінчився, не встигнувши розпочатися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише блогер з ніком RoksolanaToday, коментуючи фото з пустими пляжами півострова.

На фото видно порожні пляжі Піщаного, Щолкіного, Євпаторії, Заозерного.

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34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму 01
34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму 02

"Піщане, Бахчисарайський р-н, 34 серпня, а сезону так і немає", - йдеться у підписі до фото.

34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму 03

Мисове

34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму 04

Заозерне

34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму 05

Кайгадор

34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму 06

Щолкіне

34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму 07

Водночас, окупаційна влада і далі рапортує про успішний туристичний сезон. Маріонетковий "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що на півострові цього літа відпочили 5 млн 800 тисяч туристів. Однак не всі жителі і гості Криму згодні з такою оцінкою.

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34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму 08

34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму 09
34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму 10
34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму 11
34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму 12

Поза тим, кримчани відзначають низьку платоспроможність російських туристів.

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34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму 13

34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму 14

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