Гранати, запали і вибухівка: на Сумщині та Житомирщині виявили арсенал військових засобів ураження, - СБУ. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, на Сумщині, у межах протидії підготовці та вчиненню злочинів терористичного та екстремістського характеру, під час проведення слідчих дій у лісосмузі виявлено схованку. З неї правоохоронці вилучили 14 гранат, два гранатометні постріли ВОГ, 25 запалів УЗРГМ, десять детонуючих шнурів із запалами, 16 детонуючих капсулів, дев’ять тротилових шашок та сім порохових зарядів до артилерійських боєприпасів.

За даними спецслужби, засоби ураження планувалися до використання зловмисниками для підготовки та вчинення злочинів екстремістського характеру, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в регіоні.

Мешканця області, причетного до зберігання зброї, затримано.



Фото: пресслужба СБУ

Крім того, оперативники Служби безпеки України встановили, що в Житомирській області до протиправної діяльності причетний житель Новограда-Волинського. Цей військовослужбовець особисто привозив боєприпаси із району тимчасової дислокації підрозділу своєї військової частини, яка розташовується поблизу лінії розмежування. Військові засоби ураження він зберігав у підвалі власного гаража.

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Під час обшуків за місцем проживання фігуранта, який напередодні повернувся з району ООС, правоохоронці вилучили десять осколкових гранат Ф-1 та РГД-5.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

За обома фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

Заходи з викриття зловмисників проводилися спільно з прокуратурою Сумської області, слідчими ГУ Нацполіції у Житомирській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону.