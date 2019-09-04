Від початку "хлібного" перемир'я найманці РФ обстріляли позиції ОС 32 рази, випустивши 247 боєприпасів, - СЦКК. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СЦКК у Facebook.

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"У період з 21 липня по 02 вересня 2019 року противник здійснив 32 обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил. Встановлено, що під час вогню окупанти випустили 247 боєприпасів, з них артилерійських снарядів калібром 122 мм (9 снарядів), міномети 82-го калібру (112 мін), міномети 120-го калібру (126 мін)", - сказано в повідомленні.

Як зазначили в штабі, в одному з випадків, 29 серпня, під ворожий обстріл потрапило подвір’я житлового будинку в селищі Новолуганському. Прибувши на місце обстрілу спостережна група українська сторона СЦКК зафіксувала, що куля калібру 7,62 мм влучивши у будівлю літньої кухні, зробила вибоїну та відбившись від стіни впала на подвір’ї, друга куля калібру 7,62 мм пробила двері на відстані 40-45 см від нижнього краю, зрикошетила від підлоги та стіни і впала на підлогу. Внаслідок влучення кулі калібру 7,62 мм, було поранено сімдесятидев’ятирічну жінку. Постраждалу було доставлено до Світлодарської міської лікарні з діагнозом: "… відкритий вогнепальний перелам верхньої треті кісток лівої голені".

Під час іншого випадку, 31 серпня, збройні формування Російської Федерації та їхні найманці здійснили обстріл району населеного пункту ВОДЯНЕ із забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібром 122 мм (6 прильотів із 7).

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На місці обстрілу, спостережною групою "Маріуполь" української сторони СЦКК проведено опитування місцевих мешканців та встановлено у центральній частині села наступні наслідки артилерійського обстрілу:

• вирву утворену влучанням снаряду на присадибну ділянку житлового будинку, а також ураження уламками даного снаряду північної стіни цього ж житлового будинку (по вул. Дачній);

• чотири вирви утворені влучанням снарядів по житловій вулиці;

• вигорання рослинності та ушкодження вогнем будівель, спричинені пожежею, що розпочалась внаслідок артилерійського обстрілу.

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"Лише дивом під час обстрілу ніхто з мирних жителів не постраждав", - сказано в повідомленні.

Таким чином, як зазначають в СЦКК, наведені вище факти свідчать про те, що бойова активність окупантів спрямована, насамперед, на дискредитацію підрозділів Збройних Сил України в очах місцевого населення та світової спільноти. Крім того, це свідчить про відверте ігнорування і зневагу до світової спільноти окупаційних військ та повне не дотримання Мінських домовленостей, взятих на себе зобов’язань в межах Тристоронньої контактної групи щодо встановлення стійкого режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін, а також про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту.

















Фото: пресцентр ОС/Facebook



