Поліція кваліфікувала вибух у дворі ректора тернопільського університету Крисоватого як замах на вбивство. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області, передає Цензор.НЕТ.

Попередньо встановлено, що у дворі господарства, де проживає ректор одного з вищих навчальних закладів Тернополя, стався вибух невідомого предмета, унаслідок чого поранення дістав господар і його дружина. Постраждалі доставлені в реанімаційне відділення університетської лікарні з діагнозом вибухова політравма.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 15 частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Тривають слідчо-оперативні дії.

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Раніше стало відомо, що ректору тернопільського університету Крисоватому підкинули у двір вибухівку: він і його дружина госпіталізовані.