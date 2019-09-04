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04.09.19 13:07

Поліція кваліфікувала вибух у дворі ректора тернопільського університету Крисоватого як замах на вбивство. ФОТОрепортаж

4 вересня о 7.50 до чергової частини Тернопільського районного відділення поліції надійшло повідомлення про те, що у дворі приватного будинку по вулиці Тернопільській в селі Петриків стався вибух і є постраждалі. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи районної поліції, ГУНП, кінологічна, вибухотехнічна служби, лабораторія НДЕКЦ і криміналісти.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області, передає Цензор.НЕТ.

Попередньо встановлено, що у дворі господарства, де проживає ректор одного з вищих навчальних закладів Тернополя, стався вибух невідомого предмета, унаслідок чого поранення дістав господар і його дружина. Постраждалі доставлені в реанімаційне відділення університетської лікарні з діагнозом вибухова політравма.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 15 частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Тривають слідчо-оперативні дії.

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Поліція кваліфікувала вибух у дворі ректора тернопільського університету Крисоватого як замах на вбивство 01
Поліція кваліфікувала вибух у дворі ректора тернопільського університету Крисоватого як замах на вбивство 02

Раніше стало відомо, що ректору тернопільського університету Крисоватому підкинули у двір вибухівку: він і його дружина госпіталізовані.

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