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04.09.19 14:05

На Дунаї стартували спільні військові навчання України і Румунії Riverine-2019. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 вересня, розпочалися двосторонні українсько-румунські навчання Riverine-2019.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє AрміяInform.

Як повідомляється, метою цих міжнародних тренувань є відпрацювання спільних дій багатонаціональних катерних тактичних груп для підвищення їхньої сумісності і можливостей для проведення операції з безпеки на річці Дунай.

Від ВМС ЗС України у навчаннях беруть участь малі броньовані артилерійські катери "Аккерман" та "Вишгород", навчальний катер "Сміла" та вертоліт Мі-14. Від підрозділів Морської охорони Державної прикордонної служби України три катери.

На Дунаї стартували спільні військові навчання України і Румунії Riverine-2019 01

Румунська сторона залучає два броньованих патрульних катери, два річкових тральщики та річковий буксир для розміщення штабу керівництва навчання. Крім того, від берегової оборони Румунії бере участь 1 патрульний катер.

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Зазначається, що двостороннє українсько-румунське навчання Riverine проводиться вже вдруге, і воно спрямоване на зміцнення регіональної безпеки та покращення взаємодії між флотами України та Румунії.

На Дунаї стартували спільні військові навчання України і Румунії Riverine-2019 02

Фото: сайт AрміяInform

"Протягом трьох днів військові моряки відпрацьовуватимуть тактичні елементи за стандартами НАТО в складі багатонаціональних катерних тактичних груп та підвищать взаємосумісність катерів флотів, морської та берегової охорони двох країн із питань висвітлення надводної обстановки в акваторії річки Дунай, тактичного маневрування та проведення доглядових операцій, протимінні дії, пошук та рятування людини, що впала за борт тощо", - йдеться в повідомленні.

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