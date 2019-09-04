"Ваш мотор? Хто тут старший?" - новостворена рейдова група для боротьби з незаконним видобутком бурштину на Житомирщині затримала 4-х копачів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що група дислокується в лісових масивах і працює на так званих блокпостах, розташованих на дорогах, що ведуть до місць можливих рудників.

У перший же день роботи моніторингової групи поліцейські виявили нелегалів у лісовому масиві неподалік с. Обище. Під час документування всіх обставин події копачі намагалися приховати сліди своєї протиправної діяльності, скинувши мотопомпу в канаву з водою. Утім, це не завадило поліцейським вилучити і її, і пожежні рукави, і інше обладнання, яке використовувалося копачами.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність від штрафу до 3-річного позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив Кабміну ухвалити закони про легалізацію грального бізнесу і видобутку бурштину









