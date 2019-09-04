Українські військовослужбовці вчаться керувати безпілотниками турецького виробництва. ФОТО

Програма підготовки розрахована на 3 місяці та охоплює теоретичну та практичну частини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформагентство Міноборони "АрміяInform".

"Курс навчання був передбачений контрактом на постачання Bayraktar TB2 і відбувається на навчально-виробничій базі виробника БАК - компанії BaykarMachine. Програма підготовки розрахована на три місяці й охоплює теоретичну та практичну частини. До України наші хлопці мають повернутися з відповідними сертифікатами й дозволами на застосування Bayraktar TB2", - сказано в повідомленні.

Найближчим часом на навчання до Туреччини відправиться ще одна група військовослужбовців. Їх готуватимуть як операторів корисного навантаження і фахівців з обслуговування системи озброєння безпілотного авіаційного комплексу.

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Bayraktar TB2 - турецький оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат виробництва компанії Baykar Makina, який може нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби.

3-4 листопада 2018 року в Туреччині було підписано угоду про закупівлю безпілотників для ЗСУ. Контрактом була передбачена поставка шести бойових дронів, двох станцій управління і 200 керованих ракет. Також угодою передбачено комплект запасних частин, сервісний супровід, навчання персоналу. Вартість контракту - $69 млн. Станом на 20 березня 2019 року на озброєнні ЗСУ було три одиниці Bayraktar TB2.

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