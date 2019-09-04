Між парафіянами храму на Рівненщині сталася масова бійка, 11 постраждалих, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Рівненської області.

Повідомлення про конфлікт із невідомими особами, які зрізали замки на дверях храму і намагаються винести звідти речі, в поліцію почали надходити з 7:30.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що представники парафіяльної ради Петро-Павлівської парафії Рівненської єпархії ПЦУ зрізали замки на вхідних дверях храму і проникли всередину для проведення богослужіння.

"Це призвело до чергового конфлікту між представниками релігійних громад, відносини між якими загострилися ще навесні цього року. Суперечка біля церкви між майже 60 особами переросла в бійку, під час якої тілесних ушкоджень (забоїв і саден) зазнали 11 місцевих жителів", - зазначає пресслужба поліції.

У рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за статтею 356 Кримінального кодексу України (самоправство) слідчі Березнівського відділення поліції вилучили документи, які, за словами представників Петро-Павлівської парафії Рівненської єпархії ПЦУ, підтверджують їхнє право власності на храм.

Крім того, за 11 фактами завданих умисних легких тілесних ушкоджень відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч 1 ст. 125 КК України.

Поліцейські закликають вірян бути толерантними і вирішувати питання мирним шляхом у рамках чинного законодавства.

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