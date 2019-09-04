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04.09.19 21:20

Кіберполіція перекрила канал незаконної трансляції 2,5 тис. телеканалів на Донеччині. ФОТОрепортаж

За щомісячну оплату можна було отримувати доступ до майже 2,5 тис. телеканалів і 5 тис. фільмів. Серед них і ті, які висвітлюють діяльність терористичних і сепаратистських організацій - "ДНР" і "ЛНР".

Працівники Донецького управління кіберполіції спільно зі слідчими поліції Донецької області викрили в таких діях 38-річного жителя Маріуполя, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

Чоловік надавав аудіовізуальний контент, право на який належать іншим компаніям, понад 5 тисячам користувачів. Для цього він створив спеціалізований сервіс, який обладнав послугою для приховування розташування сервера.

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Надання підписки до цього сервісу здійснювалося наступним чином: коли клієнт заходив на сайт вперше, йому надавався доступ до порталу в тестовому режимі на 24 години. Після тестування зацікавлена ​​особа зверталася до адміністратора порталу для оформлення передплати. Надалі зловмисник надавав інструкцію оплати послуги за допомогою електронних гаманців. Після оплати користувач отримував доступ до телеканалів і фільмів.

Поліцейські провели обшук у квартирі чоловіка в Маріуполі. Вилучено системний блок, ноутбук із програмним забезпеченням управління адмінпанеллю ТВ-порталу, флеш-носії з даними і два блокноти з чорновими записами. Вся техніка направлена ​​на експертизу.

Кримінальне провадження розпочато за ст. 176 (порушення авторського права і суміжних прав) КК України. Завдані зловмисником збитки встановлюють експерти. Йому загрожує до двох років в'язниці.

Кіберполіція перекрила канал незаконної трансляції 2,5 тис. телеканалів на Донеччині 01

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Кіберполіція перекрила канал незаконної трансляції 2,5 тис. телеканалів на Донеччині 02
Кіберполіція перекрила канал незаконної трансляції 2,5 тис. телеканалів на Донеччині 03

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