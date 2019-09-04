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04.09.19 23:43

Lexus і патрульний Prius зіткнулися в Харкові: двох людей госпіталізовано. ФОТОрепортаж

У Харкові унаслідок аварії з участю патрульного автомобіля постраждали дві людини.

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання NewsRoom, повідомили в пресслужбі управління патрульної поліції.

ДТП сталася 4 вересня на перетині вулиць Леся Сердюка і Бучми в Харкові. За інформацією силовиків, кросовер Lexus не надав перевагу автомобілю Toyota Prius, який рухався з увімкненими проблисковими маячками. Унаслідок зіткнення травм зазнав співробітник патрульної поліції, а також пасажирка другої машини. Їх доставили в лікарню. Для встановлення всіх обставин події на місце виїжджала слідчо-оперативна група поліції.

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Lexus і патрульний Prius зіткнулися в Харкові: двох людей госпіталізовано 01
Lexus і патрульний Prius зіткнулися в Харкові: двох людей госпіталізовано 02
Lexus і патрульний Prius зіткнулися в Харкові: двох людей госпіталізовано 03
Lexus і патрульний Prius зіткнулися в Харкові: двох людей госпіталізовано 04

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Lexus і патрульний Prius зіткнулися в Харкові: двох людей госпіталізовано 05
Фото: t.me/h_saltovka/11569

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