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05.09.19 10:48

Ветеран АТО на Чернігівщині влаштував різанину і намагався підпалити сільраду: одна жінка загинула, - поліція. ФОТОрепортаж

Чоловік у неадекватному стані порізав ножем сусідів та своїх колишніх родичів. Одна жінка від завданих поранень померла. Поліція взяла штурмом будівлю, де забарикадувався зловмисник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сектор комунікації поліції Чернігівської області.

До Варвинського відділення поліції надійшло повідомлення, що в одному із сіл відбувається конфлікт між сусідами та вже є постраждалі. На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи районного відділення поліції та ГУНП на чолі з начальником Головного управління Нацполіції Едуардом Альохіним та його заступником Євгеном Гончаровим.

Поліцейські швидко відновили перебіг подій, який призвів до трагедії. Чоловік з ножем влаштував конфлікт із сусідами, які проживають в іншій половині цього будинку. Нападник повністю не контролював себе і перебував у неадекватному стані. Під ніж колишнього бійця АТО потрапили двоє сусідів - чоловік і жінка, після чого він повернувся до помешкання колишніх родичів у іншу частину будинку. Чоловік без розбору став завдавати ударів близьким, які дивом вирвалися на вулицю та викликали поліцію і "швидку". Але теща нападника від поранень померла.

Ветеран АТО на Чернігівщині влаштував різанину і намагався підпалити сільраду: одна жінка загинула, - поліція 01
Ветеран АТО на Чернігівщині влаштував різанину і намагався підпалити сільраду: одна жінка загинула, - поліція 02

Деякий час нападник з ножем бігав селом, погрожуючи односельцям, та навіть спробував підпалити сільраду.

Ветеран АТО на Чернігівщині влаштував різанину і намагався підпалити сільраду: одна жінка загинула, - поліція 03
Ветеран АТО на Чернігівщині влаштував різанину і намагався підпалити сільраду: одна жінка загинула, - поліція 04

Дещо прийшовши до тями, чоловік повернувся на місце злочину й забарикадувався в кімнаті. Усвідомлюючи небезпеку, яку становить чоловік для жителів села, поліцейські ухвалили рішення брати оселю штурмом. У результаті чітко проведеної операції правоохоронці знешкодили зловмисника, наразі він дає свідчення слідчому.

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Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Триває досудове розслідування.

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