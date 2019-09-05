Цемаха привезли до Апеляційного суду. Він каже, що погано почувається. ФОТО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, сьогодні суд має розглянути апеляцію захисту Цемаха щодо продовження його тримання під вартою.

Розгляд апеляції розпочався близько 11:15. Цемах присутній у залі суду, на питання ЗМІ - зокрема, чи готовий він до співпраці зі слідством у Нідерландах, - він не відповідає. Підозрюваний каже, що почувається погано, що у нього болить голова.

Фото Альона Лунькова

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Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.