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05.09.19 12:52

Син олігарха Коломойського Григорій почав тренуватися в баскетбольному клубі "Дніпро". ФОТО

Син олігарха Ігоря Коломойського Григорій поповнив склад баскетбольного клубу "Дніпро".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє "Планета Баскетбол".

"Ростер чинних володарів Кубка України, що проходять збори в литовській Клайпеді, поповнив ще один гравець. Черговим новачком дніпрян став Григорій Коломойський, чий перехід у стан Дніпра ще місяць тому підтвердив в одному з інтерв'ю батько гравця, бізнесмен Ігор Коломойський", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Григорій Коломойський, який є вихованцем системи Дніпра, минулий сезон провів у коледжі Клівленд Стейт, проте за сезон зіграв лише два матчі, в яких очок не набирав. Також Григорій пробував свої сили в ізраїльській Герцлії.

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Син олігарха Коломойського Григорій почав тренуватися в баскетбольному клубі Дніпро 01

Нагадаємо, раніше президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський повідомляв, що син олігарха Ігоря Коломойського Григорій планує приїхати в Україну, щоб грати за баскетбольний клуб "Дніпро".

Син олігарха Коломойського Григорій почав тренуватися в баскетбольному клубі Дніпро 02

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