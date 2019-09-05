Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
05.09.19 13:35

Newsone заявляє про підтримку в Європі, показуючи прокремлівських політиків, зокрема українофоба Гілла. ФОТО

Телеканал Newsone, закриття якого сьогодні в Києві вимагають активісти, отримав підтримку депутатів Європарламенту, відомих своїми українофобськими поглядами.

Про це повідомляє засновниця ресурсу Promote Ukraine Марта Барандій, передає Цензор.НЕТ.

"Канал Newsone веде трансляцію з Брюсселя, де євродепутати нібито підтримують його. При цьому євродепутати - ті самі, яких використовує Кремль проти України. Наприклад, Натан Гілл вважає Україну буфером між Росією і Європою, і голосував проти Договору про Асоціацію", - написала вона.

Барандій також повідомила, що Гілл зараз став членом Делегації Україна-ЄС та членом Комітету ЄП з прав людини: "Імовірно, щоб легітимізувати російську пропаганду в Україні як європейську позицію".

Newsone заявляє про підтримку в Європі, показуючи прокремлівських політиків, зокрема українофоба Гілла 01
Newsone заявляє про підтримку в Європі, показуючи прокремлівських політиків, зокрема українофоба Гілла 02

Сьогодні активісти зібралися біля будівлі Національної ради з питань телебачення і радіомовлення на акцію протесту про необхідність заборонити мовлення телеканалів "112 Україна" і NewsOne.

Newsone заявляє про підтримку в Європі, показуючи прокремлівських політиків, зокрема українофоба Гілла 03

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100