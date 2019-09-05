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05.09.19 15:30

Суддя Слива, який звільнив з-під варти Цемаха, під час Революції Гідності позбавив прав активіста "Автомайдану". ФОТО

Суддя Юрій Слива, який був головою на розгляді апеляції захисту Володимира Цемаха (колишнього начальника ППО бригади найманців РФ, який може бути причетний до знищення пасажирського авіалайнера в небі над Донбасом влітку 2014 року), позбавив прав активіста "Автомайдану"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Слива працює в столичному апеляційному суді з 2018 року. До цього, в 2010-2018, він працював в апеляційному суді Київської області, а ще раніше, з 2002 по 2010 - в Ірпінському міському суді.

Відзначився він також неправомірними рішеннями під час Революції Гідності. Так, 7 лютого 2014 року Слива виніс рішення залишити без змін постанову суду першої інстанції про позбавлення активіста "Автомайдану" права керування транспортними засобами строком на 3 місяці. Позбавлення прав було наслідком участі особи в автомарафоні в селі Нові Петрівці, недалеко від резиденції тодішнього президента України Януковича, під час якого працівники ДАІ складали протоколи на активістів.

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Активісти "Українського союзу Автомайдан" зверталися до Вищої Ради правосуддя з проханням притягнути Сливу до дисциплінарної відповідальності, однак в постанові Вищої Ради щодо цього було зазначено, що "термін притягнення Сливи до дисциплінарної відповідальності минув".

Згідно з декларацією, Слива володіє квартирою в Києві площею 68 кв.м. і декількома земельними ділянками. Їздить він на автомобілі Kia Sorento 2009 року.

Суддя Слива, який звільнив з-під варти Цемаха, під час Революції Гідності позбавив прав активіста Автомайдану 01
Суддя Слива, який звільнив з-під варти Цемаха, під час Революції Гідності позбавив прав активіста Автомайдану 02
Суддя Слива, який звільнив з-під варти Цемаха, під час Революції Гідності позбавив прав активіста Автомайдану 03
Суддя Слива, який звільнив з-під варти Цемаха, під час Революції Гідності позбавив прав активіста Автомайдану 04
Суддя Слива, який звільнив з-під варти Цемаха, під час Революції Гідності позбавив прав активіста Автомайдану 05

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