Бійці 53-ї бригади та "Айдару" знищили під Горлівкою трьох найманців РФ: двох із них упізнали. ФОТО

Про це повідомив нардеп від "Слуги народу" Юрій Мисягін, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, "відповідні, адекватні та злагоджені дії підрозділів піхоти 53-ї бригади та батальйону "Айдар" через систематичний обстріл їхніх позицій з боку терористів з 3-ї бригади армії так званої "ДНР" привели до ліквідації в передмісті Горлівки (р-н Ленінське - Широка Балка) сьогодні рано-вранці трьох російських найманців.
"В результаті падіння "каменів з неба" терористи зазнали суттєвих втрат: 3 - 200, 4 - 300 (один 300-й у важкому стані)", - розповів Мисягін.
Своєю чергою блогер Necro Mancer виклав інформацію про двох ліквідованих під Горлівкою найманців.
Один з них - Сотник Богдан Володимирович, позивний Койот (Горлівка, 19/10/82). Профіль у "Миротворці".
Другий найманець - Іванов Едуард, позивний Дюха (Горлівка, 27/05/89).