"Червона лінія", - на Майдані відбулася попереджувальна акція проти видачі Цемаха Росії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом соообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Учасники акції зазначають: "Ми вже довго говоримо про "червоні лінії" для нової влади.
Звільнення з-під варти Цемаха, злочинця, сепаратиста і підозрюваного в співучасті в масовому вбивстві, і можливий обмін його на заручників Кремля це - та сама червона лінія.
Це допоможе Росії уникнути покарання за вбивство майже 300 осіб. І вона тепер спробує "повісити" це на Україну.
Ми хочемо звільнення наших полонених. Але під цю тему нам не повинні заштовхувати зраду інтересів України. І все те, за що воювали ті, хто зараз у полоні. І ми всі. Сьогодні ми попереджаємо - Червону Лінію вже майже перейдено".
Також учасники акції, побачивши кореспондентів каналу "1+1" почали скандувати "Ганьба плюсам".
Відео, фото - Олег Богачук.