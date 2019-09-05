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05.09.19 21:31

Загиблого на Донбасі українського воїна Андрія Проценка поховали у Вінницькій області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

5 вересня, в селі Бохоники Вінницького району Вінницької області відбулося прощання з полеглим українським воїном Андрієм Юрійовичем Проценком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал vinbazar.

Андрій Проценко, 1994 року народження, солдат, військовослужбовець 748-ї окремої радіолокаційної роти 133-го радіотехнічного батальйону 138-ї радіотехнічної бригади Повітряних Сил України, який був відряджений у 36-ту окрему бригаду морської піхоти і який загинув 2 вересня о 5.00 в районі селища Водяне Волноваського району Донецької області від смертельного кульового поранення в шию, завданого снайпером найманців РФ.

Андрій Проценко народився 30.09.1994 року. Закінчив Гніванське училище, фахівець із ремонту автомобілів. З 2014 проходив службу в в/ч А4610, брав участь у бойових діях.

У нього залишилися батьки і сестра

Відео -  Фейсбук Командування Повітряних сил ЗСУ. 

Загиблого на Донбасі українського воїна Андрія Проценка поховали у Вінницькій області 01
Загиблого на Донбасі українського воїна Андрія Проценка поховали у Вінницькій області 02
Загиблого на Донбасі українського воїна Андрія Проценка поховали у Вінницькій області 03
Загиблого на Донбасі українського воїна Андрія Проценка поховали у Вінницькій області 04
Загиблого на Донбасі українського воїна Андрія Проценка поховали у Вінницькій області 05
Загиблого на Донбасі українського воїна Андрія Проценка поховали у Вінницькій області 06
Загиблого на Донбасі українського воїна Андрія Проценка поховали у Вінницькій області 07

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