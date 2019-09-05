Загиблого на Донбасі українського воїна Андрія Проценка поховали у Вінницькій області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал vinbazar.

Андрій Проценко, 1994 року народження, солдат, військовослужбовець 748-ї окремої радіолокаційної роти 133-го радіотехнічного батальйону 138-ї радіотехнічної бригади Повітряних Сил України, який був відряджений у 36-ту окрему бригаду морської піхоти і який загинув 2 вересня о 5.00 в районі селища Водяне Волноваського району Донецької області від смертельного кульового поранення в шию, завданого снайпером найманців РФ.

Андрій Проценко народився 30.09.1994 року. Закінчив Гніванське училище, фахівець із ремонту автомобілів. З 2014 проходив службу в в/ч А4610, брав участь у бойових діях.

У нього залишилися батьки і сестра

Відео - Фейсбук Командування Повітряних сил ЗСУ.













