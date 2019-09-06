Автомобіль понівечено в страшній смертельній ДТП під Львовом: один загиблий, один травмований. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На об'їзній м.Миколаїв траса "Київ – Чоп" Львівська область, ДТП між ВАЗ Дев'яткою і Ауді, присутня поліція і швидка. За словами свідків: одна людина була накрита, більше не відомо. Не доїжджаючи до повороту на с. Заклад 100 м з боку Львова", - написав він, публікуючи фото з місця НП.

За даними Зінкевича, одна людина загинула і ще одна постраждала.

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"Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 вересня близько 20.30 на автодорозі "Київ-Чоп" у Миколаївському районі. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі "ВАЗ-2109", яким керувала 34-річна львів’янка, та "Ауді". Унаслідок зіткнення водійка "Лади" від травм померла на місці події, її пасажира, віком 37 років, доставлено до лікарні. Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації", - повідомили в поліції.









