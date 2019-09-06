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06.09.19 10:36

Лабораторію з виготовлення амфетаміну викрито в Києві, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Столичні правоохоронці викрили лабораторію з виготовлення психотропних речовин, а також затримали осіб, які забезпечували її функціонування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Під час проведення обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили близько 300 г психотропної речовини амфетамін, лабораторне приладдя, що використовувалось для її виготовлення, речовину рослинного походження, грошові кошти в сумі майже 70 тис. гривень та інші речові докази.

Вилучені речі та предмети направлено до експертної установи для проведення експертних досліджень.

У порядку ст. 208 КПК України затримано 3 осіб. Їм оголошено підозру за ч. 2 ст. 307 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Лабораторію з виготовлення амфетаміну викрито в Києві, - прокуратура 01
Лабораторію з виготовлення амфетаміну викрито в Києві, - прокуратура 02
Лабораторію з виготовлення амфетаміну викрито в Києві, - прокуратура 03
Лабораторію з виготовлення амфетаміну викрито в Києві, - прокуратура 04
Лабораторію з виготовлення амфетаміну викрито в Києві, - прокуратура 05

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