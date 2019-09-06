26-річного українського воїна і парамедика Едуарда Шахова поховають завтра на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Про це повідомив у Facebook глава Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає Цензор.НЕТ.

"Йому було лише 26 років. Гідно ніс службу і, я впевнений, мав багато планів та мрій... Тіло Едуарда відправлять додому - в рідне Долинське. Рідні та близькі прощатимуться з ним у суботу. Щиро співчуваю рідним та близьким Едуарда... світла пам'ять. Герої не вмирають!" - написав Гусєв.

Глава ОДА зазначив, що "Шах", як його називали побратими, був командиром Другого батальйону оперативного призначення окремого загону спеціального призначення військової частини №3057 Східного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії.

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За даними Цензор.НЕТ, завтра, 7 вересня, у селі Долинське Хрестівської об'єднаної територіальної громади Чаплинського району Херсонської області об 11.00 розпочнеться церемонія прощання з Едуардом Олександровичем Шаховим (позивний Шах), 1993 року народження, молодшим сержантом, парамедиком-командиром відділення 3-ї роти 2-го батальйону оперативного призначення окремого загону спеціального призначення "Азов" Національної Гвардії України, який загинув 4 вересня в районі селища міського типу Зайцеве Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

О 18.33 під час переміщення до укриття Едуард Шахов потрапив під обстріл снайпера, внаслідок якого дістав важке поранення грудної клітки в районі серця. Був оперативно доправлений до центральної районної лікарні міста Бахмут, де від поранень за годину помер.

Едуард Шахов народився 12.12.1993 року у Долинському. Тривалий час мешкав на Донеччині, закінчив Донецький Національний Університет (історичний факультет). З літа 2015 року перебував у лавах "Азова".

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Учора із загиблим бійцем попрощалися побратими на передовій, повідомляє пресслужба полку "Азов".

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"Під час церемонії прощання, яка розпочалася прочитанням Молитви Українського Націоналіста, до особового складу звернувся командир полку "Азов" друг Редіс: "Шах був справжнім патріотом та досвідченим воїном. Під час обстрілу він прийняв бій та отримав смертельне поранення. Він не кинув бойовий пост та залишився вірним нашому підрозділу до кінця. Пам‘ятаємо!"

Перед присутніми згадав полеглого і друг Гатті – командир роти, в якій служив Шах: "Мені дуже важко говорити, бо загинув боєць, якого я знав з 2015 року, коли він прийшов на війну як доброволець, як патріот України. Зараз він йде від нас як воїн, який загинув на бойовому посту зі зброєю в руках. Ми всі будемо його пам’ятати як хлопця, який поспішав жити та уособлював позитив для всього підрозділу. Він таким і залишиться у наших серцях. Його загибель має нас загартувати, зробити нетерпимими та більш жорстокими стосовно ворога", - йдеться, зокрема, у повідомленні.











Як повідомлялося, 4 вересня від кулі снайпера загинув воїн і парамедик Едуард Шахов.