Нью-Васюки, "Держава у смартфоні", путінський обмінник. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

- Забирайте!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Червона лінія", - на Майдані відбулася попереджувальна акція проти видачі Цемаха Росії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чи в карти...

Бо осінь - це вам не весна!

...а то жирують за рахунок робочого класу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр-міністр запропонував ввести новий податок для IT-галузі (оновлено)

Як добре...

Дайош Зе!Київ!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін зробив крок до введення в Києві прямого президентського правління, - Кличко про рішення щодо його звільнення. ВIДЕО

Нью-Васюки...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Економічне зростання на 40% - це не цифра взята зі стелі, все ґрунтується на розрахунках, - Гончарук

Путінський обмінник

З Нестора Шуфрича знімають депутатську недоторканність

Робота в комітетах

"Держава у смартфоні"

Політ нормальний!

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