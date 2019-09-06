Нью-Васюки, "Держава у смартфоні", путінський обмінник. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

- Забирайте!
Чи в карти...
Бо осінь - це вам не весна!
...а то жирують за рахунок робочого класу
Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр-міністр запропонував ввести новий податок для IT-галузі (оновлено)
Як добре...
Дайош Зе!Київ!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін зробив крок до введення в Києві прямого президентського правління, - Кличко про рішення щодо його звільнення. ВIДЕО
Нью-Васюки...
Путінський обмінник
З Нестора Шуфрича знімають депутатську недоторканність
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Політ нормальний!
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