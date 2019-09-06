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06.09.19 19:02

Нью-Васюки, "Держава у смартфоні", путінський обмінник. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Нью-Васюки, Держава у смартфоні, путінський обмінник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

- Забирайте!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Червона лінія", - на Майдані відбулася попереджувальна акція проти видачі Цемаха Росії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нью-Васюки, Держава у смартфоні, путінський обмінник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Чи в карти...

Нью-Васюки, Держава у смартфоні, путінський обмінник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Бо осінь - це вам не весна!

Нью-Васюки, Держава у смартфоні, путінський обмінник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

...а то жирують за рахунок робочого класу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр-міністр запропонував ввести новий податок для IT-галузі (оновлено)

Нью-Васюки, Держава у смартфоні, путінський обмінник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Як добре...

Нью-Васюки, Держава у смартфоні, путінський обмінник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Дайош Зе!Київ!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін зробив крок до введення в Києві прямого президентського правління, - Кличко про рішення щодо його звільнення. ВIДЕО

Нью-Васюки, Держава у смартфоні, путінський обмінник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Нью-Васюки...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Економічне зростання на 40% - це не цифра взята зі стелі, все ґрунтується на розрахунках, - Гончарук

Нью-Васюки, Держава у смартфоні, путінський обмінник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Путінський обмінник

Нью-Васюки, Держава у смартфоні, путінський обмінник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

З Нестора Шуфрича знімають депутатську недоторканність

Нью-Васюки, Держава у смартфоні, путінський обмінник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Робота в комітетах

Нью-Васюки, Держава у смартфоні, путінський обмінник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

"Держава у смартфоні"

Нью-Васюки, Держава у смартфоні, путінський обмінник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Політ нормальний!

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