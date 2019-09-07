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07.09.19 09:24

Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: "Виграв тільки Дніпро". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вранці в суботу, 7 вересня, в Дніпрі після закінчення капітального ремонту відкрили Центральний міст. Відтепер переправа доступна в обидва боки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що близько 6:00, біля Нового мосту зібралися комунальники, поліцейські і представники ЗМІ. Всі чекали відкриття Нового мосту. Приблизно о 6:05 комунальникам дали команду розблокувати обидві смуги. Першим  мостом з лівого на правий берег проїхав мер Дніпра Борис Філатов. Він зупинився і подякував усім присутнім, після чого поїхав у своїх справах. Новий міст тепер відкритий для всіх, пише Інформатор.

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"Хто виграв цю суперечку? Її виграв тільки Дніпро і ніхто більше. Місто, яке я так люблю. Чи тримався я за своє крісло? Ніколи. Я готовий залишити його в будь-який момент. Наприклад, того дня, коли в місті з'явиться аеропорт, бо  Дніпро хоче літати, а йому обрізали крила", - сказав Борис Філатов в своєму відеозверненні, опублікованому на сторінці у фейсбук.

Він також додав, що влада - це не слава і визнання, а важкий хрест.

Також зазначимо, що на Центральному мосту з боку лівого берега з'явилася інсталяція, яка символізує місце глави Дніпра. За словами Філатова, тепер кожен може посидіти в кріслі, на яке він посперечався.

Нагадаємо, закінчити всі роботи на Новому мосту міська влада обіцяла до 14 вересня - мер Борис Філатов навіть уклав парі з президентом України Володимиром Зеленським.

Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: Виграв тільки Дніпро 01Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: Виграв тільки Дніпро 02

Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: Виграв тільки Дніпро 03

Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: Виграв тільки Дніпро 04
Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: Виграв тільки Дніпро 05

Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: Виграв тільки Дніпро 06

Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: Виграв тільки Дніпро 07
Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: Виграв тільки Дніпро 08
Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: Виграв тільки Дніпро 09
Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: Виграв тільки Дніпро 10
Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: Виграв тільки Дніпро 11

Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: Виграв тільки Дніпро 12

Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: Виграв тільки Дніпро 13
Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: Виграв тільки Дніпро 14

Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: Виграв тільки Дніпро 15

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