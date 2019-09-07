Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: "Виграв тільки Дніпро". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що близько 6:00, біля Нового мосту зібралися комунальники, поліцейські і представники ЗМІ. Всі чекали відкриття Нового мосту. Приблизно о 6:05 комунальникам дали команду розблокувати обидві смуги. Першим мостом з лівого на правий берег проїхав мер Дніпра Борис Філатов. Він зупинився і подякував усім присутнім, після чого поїхав у своїх справах. Новий міст тепер відкритий для всіх, пише Інформатор.

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"Хто виграв цю суперечку? Її виграв тільки Дніпро і ніхто більше. Місто, яке я так люблю. Чи тримався я за своє крісло? Ніколи. Я готовий залишити його в будь-який момент. Наприклад, того дня, коли в місті з'явиться аеропорт, бо Дніпро хоче літати, а йому обрізали крила", - сказав Борис Філатов в своєму відеозверненні, опублікованому на сторінці у фейсбук.

Він також додав, що влада - це не слава і визнання, а важкий хрест.

Також зазначимо, що на Центральному мосту з боку лівого берега з'явилася інсталяція, яка символізує місце глави Дніпра. За словами Філатова, тепер кожен може посидіти в кріслі, на яке він посперечався.

Нагадаємо, закінчити всі роботи на Новому мосту міська влада обіцяла до 14 вересня - мер Борис Філатов навіть уклав парі з президентом України Володимиром Зеленським.





























