Команда Сухопутних військ перемогла на змаганнях на найкращий розвідувальний взвод ЗСУ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

За підсумками дев’яти етапів змагань, які тривали протягом тижня і фактично не зупинялися ні вдень, ні вночі, перемогу здобула команда Сухопутних військ Збройних Сил України. Другу сходинку п’єдесталу поділили між собою розвідники Національної гвардії України і команда Військової академії з Одеси, третє — за морськими піхотинцями, які представляли Військово-Морські Сили.

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Змагання відбувалися на єдиній тактичній обстановці. За легендою навчань, противник перейшов до оборони на визначеному рубежі й розвідвзводам було поставлено завдання вийти в тил противника, виявити його командний пункт та типові елементи управління, зокрема польовий вузол зв’язку. І всі етапи, що були передбачені змаганнями, імітували саме це завдання.

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Приємним сюрпризом для учасників змагань стали грошові винагороди від Міністра оборони трійці призерів. Взвод, який посів перше місце, отримав сертифікат на майже 200 тисяч гривень, колективи, які вибороли друге і третє місця, відповідно 180 500 і 161 500 гривень.