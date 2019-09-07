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07.09.19 16:26

Команда Сухопутних військ перемогла на змаганнях на найкращий розвідувальний взвод ЗСУ. ФОТОрепортаж

Напередодні Дня воєнної розвідки України у Львівській області відбулося нагородження переможців і призерів змагання на найкращий розвідувальний взвод Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Команда Сухопутних військ перемогла на змаганнях на найкращий розвідувальний взвод ЗСУ 01

За підсумками дев’яти етапів змагань, які тривали протягом тижня і фактично не зупинялися ні вдень, ні вночі, перемогу здобула команда Сухопутних військ Збройних Сил України. Другу сходинку п’єдесталу поділили між собою розвідники Національної гвардії України і команда Військової академії з Одеси, третє — за морськими піхотинцями, які представляли Військово-Морські Сили.

Команда Сухопутних військ перемогла на змаганнях на найкращий розвідувальний взвод ЗСУ 02

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Команда Сухопутних військ перемогла на змаганнях на найкращий розвідувальний взвод ЗСУ 03
Команда Сухопутних військ перемогла на змаганнях на найкращий розвідувальний взвод ЗСУ 04

Змагання відбувалися на єдиній тактичній обстановці. За легендою навчань, противник перейшов до оборони на визначеному рубежі й розвідвзводам було поставлено завдання вийти в тил противника, виявити його командний пункт та типові елементи управління, зокрема польовий вузол зв’язку. І всі етапи, що були передбачені змаганнями, імітували саме це завдання.

Команда Сухопутних військ перемогла на змаганнях на найкращий розвідувальний взвод ЗСУ 05

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Команда Сухопутних військ перемогла на змаганнях на найкращий розвідувальний взвод ЗСУ 06

Приємним сюрпризом для учасників змагань стали грошові винагороди від Міністра оборони трійці призерів. Взвод, який посів перше місце, отримав сертифікат на майже 200 тисяч гривень, колективи, які вибороли друге і третє місця, відповідно 180 500 і 161 500 гривень.

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