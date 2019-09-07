У страшній ДТП на Житомирщині загинуло четверо юнаків, ще трьох жінок травмовано. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації Головного управління Нацполіції в Житомирській області.

У результаті загинуло четверо парубків та травмовано трьох жінок. Попередньо, водій ВАЗ-2101, виконуючи маневр розвороту, не надав перевагу у русі автомобілю "Opel Insignia", який рухався лівою смугою в напрямку м. Житомира, унаслідок чого сталося зіткнення.

За кермом іншого легковика перебувала 33-річна жителька Миколаївської області. Її та двох пасажирок, 1981 року народження, доставляли до Коростишівської районної лікарні, попередньо, із тілесними ушкодженнями у вигляді забоїв та саден.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції в області та Коростишівського відділу. Нині всі обставини ДТП з’ясовуються у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

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