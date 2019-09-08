Виїхав на зустрічну: Чотири людини загинули, чотири госпіталізовані через ДТП у Запорізькій області. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

"Поліцейськими попередньо встановлено, що водій автомобіля "Fiat Doblo" виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з автомобілем "ВАЗ-2104", що рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок аварії водій автомобіля "ВАЗ", мешканець Мелітопольського району, 1983 року народження, та його дві пасажирки, мешканка Мелітопольського району, 1953 року народження, та громадянка Туреччини, 1963 року народження, померли на місці події. Водій автомобіля "Фіат", військовослужбовець, 1984 року народження, був доставлений до лікарні, де від отриманих травм помер.

Чотири пасажири автомобіля "ВАЗ" - двоє малолітніх дітей, мешканці Мелітопольського району, 2010 та 2011 років народження, та двоє громадян Туреччини, жінки, 1972 та 1982 років народження, госпіталізовані до лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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