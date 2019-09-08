Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
08.09.19 11:16

ДБР затримало підполковника тилового забезпечення під час одержання 71 тис. грн хабаря. ФОТОрепортаж

Слідчі Краматорського територіального управління Державного бюро розслідувань, затримали підполковника Лисичанського прикордонного загону Державної прикордонної служби за фактом одержання неправомірної вигоди у розмірі 71 тис. грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"За попередньою інформацією: начальник відділу матеріально-технічного забезпечення вимагав та отримав неправомірну вигоду від постачальника продуктів харчування в розмірі 71 тис.грн; сума неправомірної вигоди становила 10% від вартості договору закупівлі харчових продуктів для військовослужбовців-прикордонників", - йдеться в повідомленні.

Прикордонник був затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальника Полтавської митниці Калініченка - тестя депутата "Слуги народу" Козака - затримали на хабарі. ФОТОрепортаж

"Вирішується питання про оголошення затриманому повідомлення про підозру, обрання підполковнику запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення його від займаної посади", - зазначили в ДБР.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

ДБР затримало підполковника тилового забезпечення під час одержання 71 тис. грн хабаря 01
ДБР затримало підполковника тилового забезпечення під час одержання 71 тис. грн хабаря 02
ДБР затримало підполковника тилового забезпечення під час одержання 71 тис. грн хабаря 03

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100