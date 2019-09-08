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08.09.19 15:50

Бійці 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ. ФОТОрепортаж

На загальновійськовому полігоні в Чернігівській області завершилися змагання танкістів на першість Збройних Сил України, які відбувалися протягом тижня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Бійці 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ 01

Змагалися танкові взводи шести команд, з яких чотири представляли Сухопутні війська і по одному — Командування Військово-Морських сил та Командування Десантно-штурмових військ ЗС України.

Бійці 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ 02

На відміну від попередніх років до програми конкурсу додали технічну номінацію, за якою військовослужбовці складали експрес-тест щодо підготовки бойової машини до бойового застосування та проводили перевірку функціонування працездатності вузлів та агрегатів танку.

Загалом танкістів оцінювали за п’ятьма номінаціями. Наприклад, військові змагалися у пістолетній швидкісній стрільбі з танків, снайперській стрільбі з гармати та проходили надважку півторакілометрову смугу перешкод. "На десерт" показували майстер-клас у "танковій каруселі".

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Бійці 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ 03
Бійці 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ 04
Бійці 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ 05

За набраними балами переможцем цьогорічного конкурсу на кращий танковий взвод ЗС України стала 17 окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка ОК "Схід". Крім символічних подарунків, екіпаж отримав премію — 120 тис. грн. Друге місце здобули танкісти з 1-ї окремої танкової Сіверської бригади ОК "Північ". Вони відповідно отримали 60 тисяч гривень грошової винагороди. Третю сходинку посіла команда 28-ї окремої механізованої бригади ОК "Південь". Грошова нагорода склала 36 тисяч гривень.

Бійці 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ 06

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Бійці 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ 07

Вітав та вручав відомчі нагороди і цінні подарунки командам-переможцям та військовослужбовцям в окремих номінаціях начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Бійці 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ 08
Бійці 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ 09

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