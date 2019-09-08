Бійці 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Змагалися танкові взводи шести команд, з яких чотири представляли Сухопутні війська і по одному — Командування Військово-Морських сил та Командування Десантно-штурмових військ ЗС України.

На відміну від попередніх років до програми конкурсу додали технічну номінацію, за якою військовослужбовці складали експрес-тест щодо підготовки бойової машини до бойового застосування та проводили перевірку функціонування працездатності вузлів та агрегатів танку.

Загалом танкістів оцінювали за п’ятьма номінаціями. Наприклад, військові змагалися у пістолетній швидкісній стрільбі з танків, снайперській стрільбі з гармати та проходили надважку півторакілометрову смугу перешкод. "На десерт" показували майстер-клас у "танковій каруселі".

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За набраними балами переможцем цьогорічного конкурсу на кращий танковий взвод ЗС України стала 17 окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка ОК "Схід". Крім символічних подарунків, екіпаж отримав премію — 120 тис. грн. Друге місце здобули танкісти з 1-ї окремої танкової Сіверської бригади ОК "Північ". Вони відповідно отримали 60 тисяч гривень грошової винагороди. Третю сходинку посіла команда 28-ї окремої механізованої бригади ОК "Південь". Грошова нагорода склала 36 тисяч гривень.

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Вітав та вручав відомчі нагороди і цінні подарунки командам-переможцям та військовослужбовцям в окремих номінаціях начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак.



