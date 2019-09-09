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09.09.19 07:49

"Москвич" розірвало на дві частини внаслідок зіткнення з Mercedes під Києвом: загинуло подружжя. ФОТОрепортаж

Під Києвом на окружній дорозі Обухова сталася смертельна ДТП за участю трьох автомобілів. Зіткнулися Ford Kuga, Mercedes ML та "Москвич-2141". Унаслідок зіткнення загинули чоловік і жінка. Ще двох людей госпіталізували до лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інформатор".

Аварія сталася 8 вересня близько 17:00.

За словами правоохоронців, усі автомобілі рухалися трасою Київ-Кропивницький. Ford і Mercedes їхали в бік столиці, а "Москвич" - у протилежному напрямку. На прямій ділянці дороги "Москвич", з невідомих причин, почав виїжджати на смугу зустрічного руху.

Москвич розірвало на дві частини внаслідок зіткнення з Mercedes під Києвом: загинуло подружжя 01

На зустрічній смузі "Москвич" зачепив задню частину Ford. Від цього у Kuga лопнуло заднє колесо, але він продовжив рух. При цьому "радянський" автомобіль викинуло на смугу зустрічного руху і розвернуло перпендикулярно дорозі. Слідом за Ford їхав Mercedes. Який і протаранив легковик. Уникнути зіткнення було неможливо.

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Москвич розірвало на дві частини внаслідок зіткнення з Mercedes під Києвом: загинуло подружжя 02

Від удару "Москвич" розірвало на дві частини. Верхня частина автомобіля вилетіла за межі проїжджої частини на дерева, а другу відкинуло на дорогу. При цьому Mercedes розвернуло на 90 градусів. У момент аварії в "Москвичі" перебувало подружжя. Чоловік і жінка 1967 року народження від травм померли на місці. Також із Mercedes госпіталізували двох осіб. Їхні травми незначні.

Москвич розірвало на дві частини внаслідок зіткнення з Mercedes під Києвом: загинуло подружжя 03

Через аварію на трасі утворився затор, оскільки автомобілі зайняли смугу руху. На місці працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

Москвич розірвало на дві частини внаслідок зіткнення з Mercedes під Києвом: загинуло подружжя 04

Нагадаємо, раніше на трасі Київ-Чоп сталася смертельна ДТП, що забрала чотири життя. Біля села Теснівка автомобіль Opel влетів у ВАЗ-2101, у якому перебувало чотири хлопці.

Москвич розірвало на дві частини внаслідок зіткнення з Mercedes під Києвом: загинуло подружжя 05
Москвич розірвало на дві частини внаслідок зіткнення з Mercedes під Києвом: загинуло подружжя 06
Фото: "Інформатор"

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